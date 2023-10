Ultime Notizie Roma del 22-10-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 ottobre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferri nuovamente gli esteri in apertura di giornale a prendere Giorgia Meloni ieri era al Cairo per prendere parte al vertice per la pace nostro interesse ha detto che quello che sta accadendo a Garda non si trasformi in una guerra di religione lo scontro di civiltà rendendo Vani gli sforzi fatti in questi anni all’ordine del sangue mentre si è svolto il bilaterale tra meloni e l dell’autorità Nazionale palestinese Abu mazen a prenderla sottolineato serve dialogo meloni se poi la vive per incontrare in Italia agenzia Umanitaria dell’ONU ha confermato che sono entrati dal valico di rafah 20 camion di aiuti con cibo acqua e medicinali nella striscia assediata da Israele che devo portare finisco attacco diamante del 7 ottobre preparando un entrata nel clan dei ...