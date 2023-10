Ultime Notizie Roma del 22-10-2023 ore 08 | 10

(Di domenica 22 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale a prendere Giorgia Meloni ieri era al Cairo per prendere parte al vertice per la pace nostro interesse ha detto che quello che sta accadendo a casa non si trasformi in una guerra di religione in uno scontro di civiltà rendendo mani forti fatti in questi anni all’ordine del sangue mentre si è svolto il bilaterali tra meloni e lire dell’autorità Nazionale palestinese Abu mazen la premier ha sottolineato serve dialogo meloni se poi regalo a Tel Aviv e per incontrare in Italia agenzia Umanitaria dell’ONU ha confermato che sono entrati dal valico di rafah 20 camion di aiuti con cibo acqua e medicinali nella striscia assediata da Israele che continua a guardare Iris fatto L’attacco di ottobre preparando l’entrata nell’enclave palestinesi a caccia degli ...

