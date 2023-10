Tuttosport – “Mi diverto come un bambino Sul gol e i cambi…”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 ottobre 2023) 2023-10-22 01:38:09 Arrivano conferme da TS: “Che cosa rappresenta questa squadra? Tutto. È un momento in cui sono abbastanza tranquillo e mia giocare e a soffrire. Questi ultimi anni li voglio vivere benissimo, sonoundi 31 anni. Sono in un momento in cui ho una fiducia che non pensavo mai di avere“. Lo ha dichiarato, a Dazn, Luis Alberto, a segno nella vittoria della Lazio in casa del Sassuolo. “Per me la cosa più importante è che la Lazio stia più in alto possibile, adesso stiamo provando a fare punti in classifica“, ha aggiunto. Il gol di stasera? “Studio un po’ tutto e i portieri prima delle partite, sapevo che dovevo alzare la palla contro Consigli“, ha sottolineato il fantasista biancoceleste. Poi, ha spiegato: “Io il 10 più forte della Serie A? Ci sono tanti giocatori forti, io faccio il mio per il ...