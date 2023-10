Trentino | i carabinieri fermano trattore truccato che tocca i 100 km h

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 22 ottobre 2023) Pubblicato il 22 Ottobre, 2023 I, ieri, 21 ottobre, hanno effettuato controlli a tappeto alle aziende agricole trentine della Busa, della val di Ledro e della val Giudicarie, in questo periodo impegnate nella raccolta dell’uva e delle olive. Sono stati identificati più di 100 lavoratori tutti regolarmente assunti e contestate ben 19 contravvenzioni a conducenti di trattori agricoli per violazioni al codice della strada. Uno dei mezzi era, incredibilmente ‘’ e poteva andare fino a 100 km/h. E’ certamente il caso più ‘singolare’ mai capitato ai militari della Stazione di Ponte Arche che, durante un controllo su strada, hanno fermato un mezzo agricolo modificato dal proprietario per aumentarne le prestazioni: in buona sostanza, un veicolo che non avrebbe potuto andare oltre i 40 km/h era stato modificato in modo da raggiungere ...