Tregua maltempo | la pioggia tornerà nella prossima settimana

(Di domenica 22 ottobre 2023) AGI - Momentaneo miglioramento delle condizioni meteo sull'Italia salvo in alcune zone del nord e parte del versante tirrenico. Secondo quanto riporta il Centro Meteo Italiano, torna ad aumentare momentaneamente le pressione sul Mediterraneo centrale, determinando un deciso miglioramento (dopo i nubifragi delle ultime ore) delle condizioni meteo ma con il flusso umido perturbato che si mantiene su latitudini europee piuttosto meridionali. Precipitazioni isolate oggi anche a carattere di rovescio, su Trentino, Alto Adige, Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia e settori tirrenici della Campania. Avremo un inizioa diffusamente stabile con momentaneo rialzo termico. Nei prossimi giorni pero', lasi farà vedere in modo insistente. Le previsioni per oggi Al Nord: Al mattino residue precipitazioni tra Lombardia e Trentino, ...

In serata e in nottatasulle regioni di Nord - Ovest con piogge e temporali anche intensi sulla Liguria, fenomeni in spostamento verso est. Temperature minime e massime stabili o in calo. ...

Un momentaneo miglioramento delle condizioni del tempo, eccetto che in alcune zone del nord e su parte del versante tirrenico. Temperature in rialzo ma l'autunno si farà sentire ...Da tregue meteorologiche a rovesci intensi: una settimana di tempo instabile e venti forti mette a rischio l'ultimo weekend di ottobre La prossima settimana vedrà un cambiamento significativo nel clim ...