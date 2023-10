Traffico Roma del 22-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 ottobre 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno ben trovati in studio Sonia cerquetani ancora disagi per incidente sulla via Aurelia rallentamenti altezza via Ludovico Altieri poco ilsulle altre strade ed autostrade della capitale a Torvergata in pieno svolgimento una gara ciclistica fino alle 12 chiuse alvia Cracovia via Salamanca Viale Pietro Gismondi viale dell’archiginnasio viale Guido Carli e via di Grotte Portella all’Olimpico alle 12:30 incontro di calcioMonza già dalle 10 modifiche alin tutta l’area circostante Foro Italico inevitabili le ripercussioni al della Vittoria e al Flaminio per il trasporto pubblico oggi per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Ostiense e Tiburtina treni della linea fl1 OrteFiumicino mentre i ...