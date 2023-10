Traffico Roma del 22-10-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 ottobre 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno ben Trovati al microfono Sonia cerquetani disagi per incidente sulla via Aurelia rallentamenti altezza via Ludovico Altieri gara ciclistica Tor Vergata già dalle ore 8 e fino alle 12 chiuse alvia Cracovia via Salamanca Viale Pietro Gismondi viale dell’archiginnasio viale Guido Carli e poi via di Grotte Portella all’Olimpico alle 12:30 incontro di calcioMonza modifica alin tutta l’area circostante il Foro Italico inevitabili le ripercussioni al della Vittoria e al Fly in Piazza Venezia per la realizzazione della metro C modificata la viabilità con la chiusura aldella piazza dal lato di Palazzo Venezia doppio senso di marcia sul lato Palazzo delle Generali i disagi alla circolazione in tutta l’aria comprese via del Teatro ...