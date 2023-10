Traffico Roma del 22-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione a Sonia cerquetani incidente con code sulla via Aurelia altezza via Ludovico Altieri gara ciclistica Tor Vergata già dalle ore 8 fino alle 12 chiuse alvia Cracovia via Salamanca Viale Pietro Gismondi viale dell’archiginnasio viale Guido Carli e via di Grotte Portella in Piazza Venezia da ieri nuova dei lavori per la realizzazione della metro C modificata la viabilità con la chiusura aldella piazza dal lato di Palazzo Venezia doppio senso di marcia sul lato di Palazzo delle Generali inevitabili disagi alla circolazione in tutta l’aria comprese via del Teatro Marcello via Nazionale Ed ora il trasporto pubblico oggi per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Ostiense Tiburtina treni della linea fl1 OrteFiumicino mentre i ...