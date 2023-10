Tra le macerie della palazzina crollata a Monestirolo trovato il corpo di uomo di 76 anni

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 22 ottobre 2023) Un’esplosione e poi il crollo di uno stabile in via Argenta 109, nella zona di, lungo la strada provinciale 65 a Ferrara. La tragedia è avvenuta sabato attorno alle 22. Il bilancio è di un morto e un disperso. I vigili del fuoco sono intervenuti per l’esplosione di un’abitazione di due piani. Lo scoppio sembra essere stato causato da una fuga di gas. Domenica mattina attorno alle 7 il cadavere di undi 76è stato recuperato dai vigili del fuoco, che sono al lavoro per cercare un’altra persona che risulta dispersa.