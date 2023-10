Torino-Inter | le pagelle | tre insufficienze | attacco promosso con 7! – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 22 ottobre 2023)termina con un’ampia vittoria per i nerazzurri. Alcuni di essi, però, hanno fatto fatica nel corso della gara. Le valutazioni di TuttoSport.– Inla squadra di Simone Inzaghi balla un po’, soprattutto nel primo tempo. L’edizione odierna di TuttoSport assegna il 7 in pagella solo a tre nerazzurri: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Denzel Dumfries. I due attaccanti, cecchini dell’, risolvono la sfida non appena ne hanno l’occasione vera. Il laterale subentra dalla panchina e alla prima occasione prepara un assist delizioso, il quarto stagionale. Un punto in meno, 6,5, per l’altro marcatore del match. Calhanoglu fa cose buone soprattutto sui calci piazzati: la punizione disegnata, il calcio d’angolo da cui nasce il secondo gol, il rigore trasformato ...