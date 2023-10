Torino-Inter | Dumfries da 7 ma uno è meglio Le pagelle – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 22 ottobre 2023) L’vince per 3-0 contro ile lo fa grazie ai cambi. Soprattutto Denzeltra i protagonisti, ma anche un altro. Ledel Corriere dello Sport. VOTI – 3-0 per l’, due gol dagli attaccanti Lautaro Martinez e Marcus Thuram che conquistano il 7 in pagella. Stesso voto per Denzel, che cambia la partita portando l’assist per la prima rete nerazzurra. 6.5 per Yann Sommer che disinnesca i pericoli delnei 45 minuti iniziali, Stefan de Vrij anche arriva al voto dello svizzero. Sorte identica per Francesco Acerbi, che aggiunge alla sua prestazione la spizzata di testa per il timbro di Lautaro Martinez. 6.5 per Davide Frattesi, manca solo la presenza sul tabellino per coronare un ingresso notevolmente ...