The Water Diviner | una storia vera alla base del film?

(Di domenica 22 ottobre 2023) Thedel 2014, non è tratto da una, anche se ilè liberamente ispirato all’omonimo libro scritto da Andrew Anastasios e ddottoressa Meaghan Wilson-Anastasios che parla però di eventi realmente accaduti e racconta ladi uno dei primi pellegrinaggi australiani ai campi di battaglia degli Anzac a Gallipoli. Nelè stata aggiunta lad’amore per rendere ilancora più drammatico. L’idea dellaè nata da una singola riga di una lettera scritta dal tenente colonnello Cyril Hughes, che lavorava nell’unità Imperial War Graves. La nota diceva semplicemente: “Un vecchio è riuscito ad arrivare qui dall’Australia, cercando la ...

Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 22 ottobre 2023.Diviner, Apollo 13 o Un'estate in Provenza Ecco i migliori film in programma ...

Speciale SKY dedicato a Dominate the Water con Greg Paltrinieri Nuoto•com

"Dominate The Water": l'ultimo atto del 2023 a Mondello Nuoto•com

Aveva appena ceduto una dose di cocaina ad un acquirente e quest’ultimo ha prova a disfarsene gettandola nel water. Gli agenti, però, hanno recuperato l’involucro e per lo spacciatore è scattato ...Il 18 e 19 ottobre Ibs Consulting ha partecipato all’evento Water Knowledge Europe dedicati all’apertura dei nuovi bandi Horizon Europe sui temi della ricerca e innovazione nel settore delle acque. L’ ...