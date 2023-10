Terrificante esplosione | palazzina rasa al suolo | vigili del fuoco al lavoro senza sosta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 22 ottobre 2023) L’inferno si è scatenato in pochi attimi: prima l’, poi laale la corsa disperata dei soccorsi. La tragedia ieri, sabato 21 ottobre, a Monestirolo lungo la strada provinciale tra San Nicolò di Argenta e Ferrara intorno alle 21:45 un forte boato ha scosso l’abitato di Argenta: probabilmente a causare l’lo scoppio di un bombolone di Gpl interrato. Seconda La nuova Ferrara, nellaviveva una coppia di settantenni molto nota in paese. >“L’ha mandata a fa**”. Tu sì que Vales, tensione alle stelle tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: stavolta finisce malissimo. Panico in studio Per tutta la notte le operazioni sono andate avanti fino a quando dalle macerie non riemerso il corpo dell’uomo. I ...