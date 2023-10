Tennis | Cobolli in finale a Olbia | ' Contro Jacquet voglio la rivincita'

L'azzurro entrerà ufficialmente nella Top 100 come sesto italiano OLBIA - "Contro Jacquet ci ho perso a San Marino quindi dovrò gestire il match nel migliore dei modi". Flaviodopo essere volato in finale all'"Olbia Challenger" che vale l'approdo in top 100 (sesto italiano) pensa alla rivincita in vista della sfida di questo pomeriggio. "Per fortuna ho ancora tante ...

Flavio Cobolli a caccia del quarto titolo a livello Challenger in carriera. Il tennista romano sta vivendo un momento di grande forma e, reduce dal successo a Lisbona e dai quarti di finale raggiunti ...