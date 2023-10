Struber | «Possiamo dare fastidio all’Inter con due nostre qualità»

Leggi su inter-news

(Di domenica 22 ottobre 2023) Dopo la sconfitta casalinga contro il LASK Linz, Gerhardha parlato della gara di Champions League in arrivo martedì contro l’Inter. Il tecnico del Salisburgo, ai microfoni di Sky Sport Austria, ha individuato il modo in cui poter darai nerazzurri. DUE– Gerhard, dopo la sconfitta contro il LASK Linz, non ha dubbi su ciò che dovrà (provare a) fare il suo Salisburgo martedì a San Siro contro l’Inter: «Dobbiamo interrogarci dopo una prestazione del genere, ma allo stesso tempo dobbiamo guarcon gioia alla partita che sta per arrivare. Parliamo della Champions League, è qualcosa di davvero speciale. Dobbiamo mostrare un altro volto e ricordarci di ciò che ci rende forti. Questo significa giocare con tanta aggressività e intensità, è ciò che ci riesce meglio. Se ce la ...