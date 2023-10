Striscione ultras Lazio | “Un riservista che uccide donne e bambini non ci rappresenterà mai”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 ottobre 2023) E’ apparso sui social unoda parte deglidellasulla pagina Instagram “La Voce della Nord”, che con tutta probabilità fa riferimento, come scrivono nei commenti molti altri tifosi, alla vicenda delisraeliano tifoso biancoceleste di cui si è parlato negli ultimi giorni. Nello, molto eloquente e in controtendenza rispetto ai messaggi quasi commossi da parte dei giocatori in risposta alle parole del soldato-tifoso che sta combattendo nel delicato scenario di Gaza, si legge: “Unchenon potrà mai rappresentare la mia”. Di seguito ecco la foto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...