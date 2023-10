Sport in tv oggi domenica 22 ottobre | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ile il palinsesto televisivo di222023. Tutto pronto per unadi grandein tv. A partire dai motori. La Sprintle di Phillip Island in MotoGP, ma anche il GP USA ad Austin in F1. Poi occhi puntati sulla Serie A con una sfida spettacolare come Milan-Juventus e naturalmente il calcio estero. Senza dimenticare la Serie A1 di volley, la Serie A di basket. Riflettori anche sugli altri. Per più dettagli, ecco il palinsestoivo diFace.