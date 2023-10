Sono 13 le imprese che assumono con 120 posti di lavoro disponibili con assunzione immediata | la data del Recruiting Day

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 22 ottobre 2023) Numerosidida coprire in Alto Friuli. Scatta ilDay per assunzioni presso tredicidel territorio. IlDay Alto Friuli si terrà il 23 novembre 2023 a Tolmezzo, in provincia di Udine. Si cercano diverse figure professionali.120 risorse (Informazioneoggi.it)La selezione riguarda 120 risorse da inserire in diversedell’Alto Friuli. Le posizioni aperte riguardano operai, addetti alle vendite, manutentori, operatori di produzione, benzinai, baristi. Le aree lavorative di inserimento, dunque,numerose e chiunque potrà trovare il ruolo perfetto da ricoprire in base al proprio profilo professionale. Le aziende cheAutogrill ...