La sorte non è stata troppo benevola con Jannikche al primo turno del torneo 500 di Vienna è stato sorteggiato con Ben Shelton, il nuovo fuoriclasse americano che lo ha eliminato al tie break del terzo set degli ottavi di finale del Masters ...

Sinner torna in campo contro Shelton: ma c'è un problema Corriere dello Sport

ATP Vienna 2023: Jannik Sinner ritorna con vista su una nuova finale con Medvedev. In tabellone anche Musetti ed Arnaldi OA Sport

Dopo la positiva trasferta asiatica, Jannik Sinner torna in campo a Vienna per dare il via all'ultima fase della sua stagione, che avrà ancora obiettivi molto importanti come le ATP Finals e la Coppa ...Torna in campo Jannik Sinner dopo lo swing asiatico che gli ha regalato il titolo a Pechino. L’ultima sconfitta a Shanghai, dove era un po’ in debito di ossigeno, contro Ben Shelton, non ha scalfito ...