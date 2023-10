Serie A | stop al Decreto Crescita? I dettagli dal Governo

(Di domenica 22 ottobre 2023) Possibile novità per quanto riguarda laA e il: ilstarebbe pensando di toglierlo, come riporta il Sole 24 Ore Possibile novità per quanto riguarda laA e il: ilstarebbe pensando di toglierlo, come riporta il Sole 24 Ore. «Nella prossima finestra di calciomercato, a gennaio, i club italiani dovranno fare a meno del bonus fiscale introdotto dal cosiddettonel 2019. È questo l’orientamento che starebbe prevalendo in ambito governativo sul tema. Un’ulteriore soluzione di compromesso a cui i club stanno lavorando, insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi, potrebbe essere quella di consentire l’estensione dell’agevolazioni anche ai ...

"Da tanti anni è uscito il divieto per i giocatori di giocare e scommettere. È scritto che ci sono minimo tre anni di, però in Italia no" Mg Genova 04/03/2017 - campionato di calcioA / Sampdoria - Pescara / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Zdenek Zeman Zeman e le scommesse. Il tecnico boemo ne ...

Sole 24 Ore – Serie A, il Governo valuta lo stop al Decreto Crescita nel 2024: i dettagli fcinter1908

Finanziaria 2024, stop al Decreto Crescita Cosa cambia in Serie A Social Media Soccer

imponendo il terzo stop consecutivo alla formazione bianconera. In effetti, la contesa si è decisa nei minuti iniziali quando una Paperdi imprecisa in attacco e poco reattiva in difesa ha lasciato ...Per ritardare le primarie si cercano intese anche nel Pd: «Vorrei stare fuori dalla ruggini personali del M5S. È l’ora della responsabilità e dire da che parte stare: con il campo progressista o la de ...