Seduto con l' aria condizionata | capo di Hamas fulminato in diretta | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di domenica 22 ottobre 2023) Un botta e risposta che è diventato virale sui sociale quello visto su Al Arabiya, tv con sede a Dubai, tra uno dei capi die una giornalista che non ha lesinato domande incalzanti. "Ma come vi aspettavate che avrebbe reagito, Israele?" dice Rasha Nabil, volto del prime time della rete alla news araba. E ancora: "Come potete chiedere al mondo di sostenere i palestinesi, quand'è evidente quel cheha fatto ai civili israeliani?". In collegamento - tutto in- c'è Khaled Meshaal, a lungodie ora esponente di spicco del gruppo armato che ha attaccato Israele. Dopo le prime domande, si è subito capito l'andazzo: "Cara sorella, con tutto il rispetto… Le tue domande… E va bene, mi fai una domanda e io ti rispondo con chiarezza", dice Meshal che poi ribatte agli interrogativi ...