Scommesse | ancora fango su un mondo del calcio sempre più snaturato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 22 ottobre 2023) Roma, 22 ott – Ahimè siamoqui a dover parlare dell’ennesimo scandalo che sta investendo ilitaliano ed il tutto è resopiù surreale dal fatto che non siano stati investigatori o magistrati a far scoppiare la bomba, bensì un personaggio come Fabrizio Corona, del quale ovviamente avremmo fatto volentieri a meno. Ma purtroppo in questa malridotta nazionepiù spesso a svolgere il compito che spetterebbe allo Stato ci pensano ambigue trasmissioni come Le Iene o Striscia la notizia. Chi vi scrive è per natura garantista e non ama certo i processi mediatici, ma è pur vero che sono gli stessi calciatori coinvolti ad ammettere le proprie colpe, quindi si può iniziare a trarre qualche conclusione. Ile gli interessi Da ormai parecchi decenni ildel ...