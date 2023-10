Sapete qual è la residenza presidenziale più grande del mondo?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 ottobre 2023) Casa Bianca, Casa Rosada, Palazzo dell’Eliseo, Quirinale: ogni Capo di Stato ha la possibilità di abitare in una dimorache è quella in cui si svolge la vita politica ed istituzionale di un Paese, il luogo in cui i Presidenti prendono decisioni importanti decidendo le sorti della propria nazione. Ma voi Difficile da credere sia proprio questa qua. È questa lapiùdelIl destino di un Paese si decide in una casa ma non parliamo di una semplice dimora bensì di quella. Ad ogni Capo di Stato che assume questa carica, vengono date le chiavi di un Palazzo che per l’intero mandato diventerà la loro abitazione principale. Non tutti i presidenti decidono però di dimorare nei palazzi presidenziali, alcuni decidono di continuare a ...