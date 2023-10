SanTo | il robot che legge la Bibbia e prega con i fedeli

(Di domenica 22 ottobre 2023) Le strade dell’Intelligenza Artificiale e della chiesa a prima vista possono sembrare incociliabili, due mondi che fino a poco tempo fa avevano poco in comune. Fino a poco tempo fa, appunto. La creazione del portale.org, che permette di chattare con i santi è stato solo l’inizio, a fare...

...per potenziare la risposta territoriale provinciale in modo da alleggerire il carico sul... precisi e con minore dispersione radioattiva, l'arrivo in chirurgia delDa Vinci e la presenza di ...

Il robot 'SanTo', un aiuto per pregare guardando al futuro ACI Stampa

SanTo, il robot che aiuta a pregare Avvenire

“L’umanità ha sempre sognato i robot, sin dai tempi antichi. Storicamente, i robot, originariamente chiamati automi, sono stati concepiti come prodotti della tecnologia insieme alla fede.Roma, 11 ott. (askanews) – All’Ospedale Santobono di Napoli gli interventi di chirurgia protesica degli impianti cocleari e di chirurgia mininvasiva ed endoscopica dell’orecchio si effettueranno con i ...