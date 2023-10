Santa Maria CV | RdC | Talento ad Aveta | “Il vero traditore politico è lui”

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 22 ottobre 2023)Capua Vetere. “Leggo con grande rammarico le accuse mosse nei miei confronti dal Consigliere Comunale Raffaeleper non aver votato favorevolmente la mozione per l’istituzione del fondo povertà costituito dalla riduzione delle indennità della Giunta comunale e delle commissioni consiliari. E lo fa con uno stile decisamente improprio che spesso lo contraddistingue. Quando chi fa politica non ha argomentazioni valide per emergere e decide comunque di farlo andando dritto contro la persona, è il livello più basso che si possa toccare- ha dichiarato il Consigliere Comunale M5S Danilo. Voglio comunque ringraziare il Consigliereper il tempo prezioso e le attenzioni che spesso mi dedica, questa volta di sabato pomeriggio, sottraendole a cose ben più importanti. Lo stesso tempo ...