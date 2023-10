Santa Lucia – Fregene

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 22 ottobre 2023)Via della Luna – 00054– Roma Telefono: 06/8540230 Sito Internet: www.maccarese.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 13/32€, primi 14/16€, secondi 18/32€, dolci 6/9€ Chiusura: Da Aprile a Settembre aperti 7/7 solo cena. Da Ottobre ad Aprile aperti dal Mercoledì al Sabato (tutte le sere). Sabato e Domenica aperti anche a pranzo OFFERTA Parlare di ristorante è riduttivo per questo indirizzo che è una vera e propria oasi immersa nel verde a poche centinaia di metri dal mare., infatti, è una residenza agricola in cui trascorrere giornate all’insegna del relax in un conteso curato e di charme. Il ristorante lavora con le verdure del proprio orto per una proposta che convince, declinata i più percorsi degustazione da ...