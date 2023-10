Sandro Tonali | scene pazzesche in campo prima della squalifica | a fine partita | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) Unastrana, allucinante per certi versi, per, sceso insabato col Newcastle contro il Crystal Palace, una netta vittoria per 4-0. Ma per il centrocampista, 23 anni, potrebbe essere l'ultimadel lungo e inevitabile stop per il caso-calcioscommesse. L'ex Milan, per inciso, è entrato ina metà del secondo tempo al posto Bruno Guimaraes. E a, le scena vista inè stata pazzesca: il terzo tempo è stato quasi interamente dedicato a lui, un abbraccio di compagni e pubblico a cuisi è prestato e abbandonato in modo totale. Giàdell'inizio, i tifosi del Newcastle ...