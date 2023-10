Ronaldo | gol e vittoria | Cr7 fa volare l’Al Nassr I numeri nel 2023

(Di domenica 22 ottobre 2023) Cristianonon smette di stupire e di regalare prodezze ad ogni latitudine e longitudine: non importa il campionato perché il portoghese riesce sempre a essere decisivo Cristianonon smette di stupire e di regalare prodezze ad ogni latitudine e longitudine: non importa il campionato perché il portoghese riesce sempre a essere decisivo. Conha segnato il 41esimo gol nel, dietro di lui Haaland a 40, e l’ha fatto con un calcio di punizione preciso e perfetto. Sauditi al terzo posto in classifica.

Successo in rimonta per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che batte il Damac per 2-1. Nella ripresa il gol di Talisca e una splendida punizione dell’asso portoghese rendono inutile la rete di N’Koudou, ...Cristiano Ronaldo ha messo a segno oggi il gol della vittoria dell’Al Nassr con un bellissimo calcio di punizione ...