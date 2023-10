Roma | una sala lettura per i giovani di Tor Bella Monaca | al via raccolta fondi

Leggi su fattidipaese

(Di domenica 22 ottobre 2023) “Ogni libro è la casa di un mondo. Ogni libro è un rifugio e un rimedio per ogni persona che ne ha bisogno. Ma a ‘Tor’ non sempre è facile rifugiarsi. È il quartiere dicon il più alto tasso di dispersione scolastica e il più basso reddito pro-capite. Ma è anche il quartiere più giovane di, pieno di ragazzi le cui storie sono spesso già scritte. Sono storie che possiamo riscrivere insieme, anche creando uno spazio dedicato alle parole”. Si apre così la presentazione del progetto ‘Liberi di sognare’,, avviata sulla piattaforma kickstarter (https://www.kickstarter.com/projects/mirellataranto/liberi-di-scegliereper), per realizzare unadedicata aidi Tor, ...