Roma-Monza domenica 22 ottobre 2023 ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici Ancora out Smalling

(Di domenica 22 ottobre 2023) Prima della sosta laha vissuto un fine settimana surreale, con il direttore del Corriere dello Sport che aveva apertamente parlato di un probabile esonero di Mourinho in caso di sconfitta contro il Cagliari e i giallorossi che hanno reagito vincendo 4-1 con la doppietta di un implacabile Lukaku, terzo successo consecutivo ma serata InfoBetting: Scommesse Sportive e

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Di Gregorio (@micheledigregorio22) Di Gregorio nella probabile formazione diMonzaLa prossima partita del, dopo la sosta ...

Oggi in TV, serie A: Roma-Monza a pranzo, stasera il big match Milan-Juventus TUTTO mercato WEB

La prossima partita del Monza, dopo la sosta per le nazionali, vedrà i ragazzi di Palladino tornare all’Olimpico ma per sfidare questa volta la Roma. Non sarà un match semplice considerando le qualità ...La Roma ospita il Monza nel lunch match della nona giornata della Serie A 2023-2024: si gioca domenica 22 ottobre 2023, alle ore 12:30 con diretta TV ...