RISULTATI | Impact Bound For Glory 2023

(Di domenica 22 ottobre 2023) Questa notte è andato in scena uno dei PPV più importanti dell’anno perWrestling. Anche quest’anno è stata una grande edizione con tanti match titolati e il ritorno del Call Your Shot Gauntlet match. Per questo PPVha potuto contare sulla presenza di Will Ospreay, uno dei migliori lottatori al mondo e in più c’è stato il ritorno ad un match in PPV per Mickie James, che dopo il ritorno dal ritiro ha sfidato Trinity per il Knockouts Championship. Di seguito trovate i: CountdownKnockouts Tag Team Title Match: MK Ultra (Killer Kelly & Masha Slamovich) (c) battono Deonna Purrazzo e Tasha Steelz Main cardX-Division Championship: Chris Sabin (c) batte KENTA (11:28) Monster’s Ball Match: PCO batte Moose, Rhino e Steve Maclin ...

Bound for Glory è il nuovo grande evento PPV targato IMPACT Wrestling svoltosi al Cicero Stadium: ecco cosa è successo. In questo nuovo grande Pay-per-view di IMPACT Wrestling, uno dei più importanti ...