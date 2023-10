Re Carlo III convoca Eugenie e Beatrice per affrontare la crisi di famiglia

Leggi su velvetmag

(Di domenica 22 ottobre 2023) Nel suo primo anno di regno, reIII ha ridimensionato i ruoli di molti membri della Famiglia Reale. Ma a furia di snellire la monarchia, pare che il Sovrano si sia trovato in una situazione di grave necessità. Probabile, dunque, che possa ritornare sui suoi passi, reintegrando alcuni famigliari nella cerchia dei reali lavoratori. Finora, infatti, si era posto la missione di alleggerire la monarchia per renderla più accettabile per gli inglesi. Tuttavia, si sarebbe verificata la previsione che alcuni esperti avevano pronunciato diversi mesi fa. ReIII, infatti, si ritrova a non avere il personale necessario per prendersi cura di tutte le missioni di rappresentanza della Corona. Secondo il tabloid inglese OK!, il Sovrano avrebbe necessità di aiuti esterni. Gli impegni della Corona, infatti, continuano ad essere numerosi, ma il numero dei ...