Raid di Israele su moschea a Jenin | bombe su aeroporti Damasco e Aleppo

(Di domenica 22 ottobre 2023) Nuovi bombardamenti israeliani su Gaza. Gli Usa attivano i sistemi di difesa in tutto il Medio Oriente A due settimane dall’attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre,ha condotto nuovi bombardamenti nel sud di Gaza secondo le ultime news di oggi 22 ottobre 2023.su unasuglidi. Almeno 11 palestinesi sono stati uccisi a Khan Younis. Altrihanno colpito anche Rafah, denunciano fonti palestinesi citate dal Guardian ricordando che solo poche ore prima il portavoce militare di Tsahal, Daniel Hagari, aveva rinnovato l’appello ai civili palestinesi della Striscia di Gaza di spostarsi a sud “per la loro sicurezza”. Unisraeliano è stato condotto anche ...

Raid israeliano su aeroporti di Damasco e Aleppo. Usa dispiegano sistemi difesa in tutto Medioriente - Aggiornamento del 22 Ottobre delle ore 08:06 - Aggiornamento del 22 Ottobre delle ore 08:06 RaiNews

Raid di Israele su moschea Jenin. Usa attivano i sistemi di difesa Tiscali Notizie

(ANSA) - TEL AVIV, 22 OTT - Le sirene di allarme per la ripresa del lancio dei razzi da Gaza sono risuonate nel centro di Israele e nella zona grande di Tel Aviv. Lo ha fatto sapere l'esercito ...L’offensiva di Israele su Gaza continua in attesa di penetrare nei centri di comando di Hamas nell’annunciata avanzata via ...