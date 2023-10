Raid aereo su Damasco Detroit | l' omicidio che scuote gli Usa Ospedale Gaza | il report degli 007

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) Sedicesimo giorno di guerra. Il valico di Rafah è stato riaperto e subito richiuso: passano gli aiuti, ma nessuno può uscire dalla Striscia di. Israele ancora non ha avviato l'invasione di terra. Ciaro, al summit per la Pace salta la dichiarazione finale. Segui la diretta. Ore 07.36 - World Food Programme:sull'orlo della catastrofe La carenza di beni di prima necessità "sta spingendosull'orlo della catastrofe": così il Programma Alimentare Mondiale (World Food Programme) citando la grave carenza di cibo, acqua e forniture mediche nell'enclave Ore 07.12- Idf: Hezbollah trascina il Libano in guerra L'escaltion di attacchi da parte di Hezbollah rischia di "trascinare il Libano in una guerra", ha affermato l'esercito israeliano, dopo nuovi scontri a fuoco transfrontalieri che hanno fatto temere un conflitto più ampio. ...