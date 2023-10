Pronto l’attacco di terra Salta la dichiarazione finale al vertice del Cairo – La diretta della guerra

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 22 ottobre 2023) Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato un’intensificazione dei raid su Gaza, in preparazione alla prossima fase dell’offensiva terrestre. Il capo dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha dichiarato che l’obiettivo è distruggere Hamas, prendendo ispirazione dalle immagini dei caduti delle scorse settimane. Nel frattempo, due palestinesi sono stati uccisi in un raid su una moschea a Jenin, in Cisgiordania. La situazione si è ulteriormente complicata con gli attacchi agli aeroporti di Damasco e Aleppo. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere costantemente aggiornato da Israele e sta discutendo la possibilità di ritardare l’eventuale invasione. Negli Stati Uniti, a Detroit, la presidente di una sinagoga è stata uccisa a coltellate. Nel frattempo, l’Onu ha dichiarato che la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è “catastrofica”, con ...