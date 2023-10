Possiamo dirlo? Selvaggia | veleno gratuito | la bordata sull' abito di Milly Carlucci

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) Altro giro, altra edizione di Ballando con le Stelle, tornato in onda su Rai 1 sotto la sapiente conduzione dinella prima serata di sabato 21 ottobre. E tra i giudici ecco la confermatissimaLucarelli, di nuovo in studio nonostante le voci su un possibile addio che seguirono il termine dell'ultima per lei tribolata edizione di Ballando. E come sempre, come ogni anno, come ogni puntata e come in ogni suo articolo, ecco cheLucarelli dispensa livore,, cattiverie. Un esempio? La battutadella padrona di casa, sul vestito che indossava proprio la, che era di colore blu. "dire che non è un blu Estoril?", ha affermato, con chiaro ...