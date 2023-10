Pistocchi | «Torino-Inter | ecco quando è cambiata Sommer perfetto»

Leggi su inter-news

(Di domenica 22 ottobre 2023)ha visto la squadra di Simone Inzaghi vittoriosa, con un perentorio risultato di 0-3. Tra le analisi alla partita è arrivata anche quella di Maurizio, che su Twitter sottolinea la prestazione di Yanne il momento nel quale è cambiato tutto. PARTITA A DUE VOLTI – Maurizioanalizza in questo modo: “L’fatica nel primo tempo, consu Seck e Pellegri. Nella ripresa, dopo l’infortunio di Schuurs, cambia tutto: entra Dumfries, decisivo per il gol di Thuram. Poi raddoppia Lautaro Martinez e chiude i conti Calhanoglu su rigore. Per il, dopo un buon primo tempo, secondo tempo da dimenticare. I nerazzurri ora aspettano ...