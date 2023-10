Pineto-Cesena oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di. La formazione abruzzese, dopo aver ottenuto dei buoni risultati negli ultimi turni, spera di proseguire su questa strada in modo tale da avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. La compagine romagnola, dal suo canto, è reduce da una brutta sconfitta ed ha assolutamente di reagire subito per restare al vertice della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.