Pietro Senaldi | Anna Frank con la kefiah | nuovo sfregio a Israele

(Di domenica 22 ottobre 2023)con la, il copricapo arabo, alle manifestazioni contro. La ragazza ebrea morta a quindici anni in un campo di sterminio tedesco portata in piazza da un manipolo di bestie occidentali a un corteo che dava dei nazisti agli israeliani. Raffinati analisti, imbonitori, presentatori televisivi e giornalisti sinistrorsi minimizzeranno, sosterranno che sono ragazzate, che tutti hanno protestato e detto scemenze sfilando per le strade. Ma non è vero. Primo perché non tutti lo hanno fatto. Secondo perché quella foto è un insulto, l'ennesimo oltraggio al popolo ebraico, qualcosa che non avevano fatto neppure i terroristi di Hamas. La sinistra minimizza perché ha il cancro in casa. L'antisemitismo ha rialzato la testa, è più vivo che mai e arriva solo da quella parte lì, che odia...