Pietrelcina | Alessio Scocca | “In venti anni nessun piano turistico strategico”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 22 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNei giorni scorsi, è uscito un interessante reportage pubblicato da La Repubblica, riguardante il calo del turismo religioso a San GiovRotondo’. Così in una nota alla stampaErmenegildo, capogruppo di minoranza a. “Il calo del turismo religioso è fisiologico e riguarda anche– prosegue– ma con una differenza: possiamo essere d’accordo o meno su come San Giovabbia gestito il fenomeno, ma almeno lì sul Gargano hanno avuto una precisa idea di gestione dei flussi e dei servizi di accoglienza. Parcheggi, strutture ricettive, offerta turistica seria con annessa accoglienza. A, invece, per vent’siamo rimasti fermi alle parole, agli ...