Pier Silvio | telefonata a Meloni sul caso-Giambruno | cos' è successo venerdì sera

(Di domenica 22 ottobre 2023) Il giorno dopo l'annuncio della separazione dal compagno Andreail problema principale, per lei, resta lo stesso dei precedenti: ciò che sta avvenendo nella Striscia di Gaza. Non certo i “fuorionda” trasmessi su Striscia la notizia. Per questo motivo Giorgiaha voluto prendere parte di persona - con un intervento di alto profilo e il rinnovato impegno dell'Italia, nei vari bilaterali, per il rilancio del processo di pace fra Israele e Palestina - al delicato summit al Cairo. Inevitabile però, nel punto stampa a margine del vertice sul Medio Oriente, il siparietto innescato da una domanda che stride con la cruda realtà che si svolge a poche centinaia di chilometri: lo stato d'animo dopo la rottura della sua relazione. «Sto bene, sto molto bene», taglia cortocon il sorriso smorzato di chi se l'aspettava. «Quanto ...