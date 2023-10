Perché Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari non si “sopportano”? Ecco il motivo del contrasto prima di Ballando con le Stelle

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 22 ottobre 2023) Trae Teonon correrebbe buon sangue. In queste settimane però, per via degli attuali ruoli acon le, dovranno inevitabilmente confrontarsi in diretta. Ma per qualesi sono scontrati?e Teonon si “”?ilPer scoprire ildei loro dissapori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.