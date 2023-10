Perché è stata cancellata la Sprint Race di MotoGP a Phillip Island | sarà recuperata?

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) La decisione più logica. Pioggia e forti raffiche di vento a, in Australia, sede del 16° round del Mondiale 2023 di. Condizioni meteorologiche molto complicate che ci si attendeva, visto il cambio del programma che c’è stato nel fine-settimana: anticipare la gara di 27 giri il sabato e riservare lala domenica, con la speranza che il meteo potesse offrire una tregua. Non è un caso che lo schedule sia stato più volte modificato anche con l’anticipo di orario per cercare di precedere i capricci del meteo. Purtroppo però l’evoluzione ètale che laDirection siacostretta a intervenire e ad agire per il bene di chi doveva correre. La sicurezza dei piloti, infatti, non poteva essere garantita, visto quanto ...