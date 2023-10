PEI su piattaforma informatica | è sempre possibile caricarlo in pdf I nuovi modelli da utilizzare

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 22 ottobre 2023) Con la nota n. 4316 del 19 ottobre il Ministero ha comunicato l'apertura delle funzioni per compilare il Piano educativo individualizzato (PEI) su. In via di prima applicazione è disponibile per le scuole statali abilitate all’accesso alla Partizione separata, accedendo all’area SIDI – Gestione Alunni con Disabilità - Gestione Fascicolo – Certificazioni – Registrazione PEI. Le scuole paritarie compilano idi PEI in formato cartaceo. L'articolo .