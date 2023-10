Pattinaggio artistico | Hocke-Kunkel vincono la gara delle coppie a Skate America | sesti Caldara-Maglio

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) Arriva il primo responso dal Credit Union of Texas Event Center di Allen, impianto sportivo che sta ospitando questo weekend2023, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di. Nelled’infatti Annika-Roberthanno vinto per la prima volta in carriera unadella rassegna itinerante, confermando di fatto i pronostici della vigilia. I due atleti teutonici stanziati in Italia alla corte di Ondrej Hotarek, Franca Bianconi e Rosanna Murante dopo essersi imposti nello short hanno battuto la concorrenza anche nel segmento più lungo presentando un programma buono negli elementi d’insieme e falloso in quelli in parallelo. Il team nello specifico è caduto nel triplo ...