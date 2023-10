Pattinaggio artistico | Hendrickx domina lo short a Skate America | seguono Glenm e Levito

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) Loenasfiora il primato personale in occasione delloprogram di, primo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 diin fase di svolgimento in Texas, precisamente ad Allen. La competitiva pattinatrice belga si è infatti imposta nel segmento più breve, rifilando quattro punti alla prima insegutirce, la statunitense Amber Glenn. La Vice Campionessa Europea in carica è riuscita nell’impresa confezionando un programma ben calibrato, cominciato con il triplo flip e proseguito con il doppio axel. Pur lasciando qualcosa sul piatto nella combinazione a causa del triplo toeloop non completo di rotazione agganciato al triplo lutz, l’ateta ha raccolto 75.92 (39.92, 36.00), ottenendo dunque un discreto margine rispetto ad Amber Glenn. La ...