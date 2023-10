Partorisce in un’altra citta | rissa tra le nonne | interviene la polizia

Leggi su notizie

(Di domenica 22 ottobre 2023)incittà, ma la decisione non piace affatto ad una delle due: tanto è vero che tra queste ultime nasce una vera e proprialaPotrebbe tranquillamente essere la trama di un film comico, ma quanto stiamo per raccontarvi è accaduto realmente. Ci troviamo in Toscana. Doveva essere una giornata indimenticabile visto che una donna ha dato alla luce una bambina. Ed invece, nel giro di pochissimo minuti, l’atmosfera di festa si è trasformata in. Tanto è vero che nei corridori è andata in scena una vera e proprianel reparto di ostetricia dell’Ospedale ‘Santa Chiara‘ di Pisa. Neonato (Ansa Foto) Notizie.comProtagoniste (assolutamente in negativo) le duedella piccola nata ...