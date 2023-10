Oroscopo Paolo Fox settimana dal 23 al 29 ottobre 2023 e classifica stellare

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 22 ottobre 2023) L'diFox è pronto a rivelare come andrà quest'altradi. Il mese volgerà al capolinea sotto il transito di Mercurio in Scorpione. Anche il Sole si sposterà in questo segno zodiacale acquatico. Con un cielo astrale così intrigante ne succederà di ogni. Tanto per anticipare qualcosina, lo Scorpione riceverà una bella spinta, il Cancro troverà la passione e il Toro si sentirà stanco. Di seguito le previsioni astrologiche diFox con l'imperdibilele valutata da 3 a 5 stelle.leFox dal 23 al 29: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: questo settore sarà in calo a causa dei troppi impegni da ...