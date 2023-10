Ora solare 2023 | ecco quando spostare le lancette

Leggi su italiasera

(Di domenica 22 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ora legale arrivederci, sta per tornare l’ora. Il prossimo weekend, tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, bisogneràledell’orologio un’ora indietro alle 3 del mattino. Un cambio che ci permetterà di dormire 60 minuti in più, ma in generale si perde un’ora di luce. Il cambio dell’ora resterò attivo fino al weekend del 30 e 31 marzo 2024,nella notte tra sabato e domenica ledovranno essere spostate un’ora in avanti (quindi dalle 2 alle 3) per fare entrare in vigore di nuovo l’ora legale. Sono tanti gli studi che affermano l’impatto negativo del cambio dell’ora sulla popolazione con una serie di effetti tra cui: l’intensificarsi di nervosismo, stanchezza e mancanza di sonno, e di conseguenza la riduzione della produttività ...