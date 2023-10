Onu | a Gaza distrutto o danneggiato il 42 % delle case | Hamas | 50 morti nei raid notturni

Onu, 'la situazione umanitaria a Gaza è catastrofica' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Dopo il flop del summit per la pace al Cairo, nella notte Israele ha intensificato i raid sia sulla Striscia di Gaza che fuori. L’attesa offensiva notturna via terra, però, non si è verificata e Biden ...In questa edizione: Onu: a Gaza 42% case distrutte o danneggiate, Meloni a Netanyahu: Garantire accesso a Gaza, Presidente sinagoga Detroit pugnalata a mor ...